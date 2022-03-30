Москва, 30 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Весенний призыв 2022 года затронет 82 из 85 российских регионов, он пройдёт в плановом порядке. Об этом начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил в интервью газете «Красная звезда», опубликованном 30 марта.

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Он отметил, призывные комиссии начнут работать с 1 апреля. Призыв на военную службу пройдёт во всех регионах, кроме Коми, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов. Здесь такие мероприятия проходят только осенью.

При этом в 24 муниципальных образованиях в пяти регионах призыв будет только весенним, он пройдёт с 1 мая по 15 июля. Эти регионы — Якутия, Чукотка, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края.

Всех военнослужащих по призыву по истечении срока службы своевременно уволят и направят по домам, заявил Бурдинский.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал-полковникБурдинский также заявил, что никаких изменений в весеннем призыве, связанных с проведением спецоперации на Украине, нет.

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