Ростов-на-Дону, , 09:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему главному бухгалтеру администрации Пролетарского района. Женщина признана виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что бухгалтер в течение десяти лет — с 2010 года по 2020 год — начисляла себе завышенную зарплату, внося фиктивные данные в расчётно-платёжные документы. Её незаконный доход превысил 470 тыс. рублей.

Ростовский суд приговорил женщину к одному году и одному месяцу колонии общего режима.