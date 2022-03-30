Ташкент, 30 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил экземпляр книги произведения «Дада Коркут» («Книга моего деда Коркута») на узбекском языке президенту Турции Реджепу Эрдогану. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган находится в Узбекистане с государственным визитом.

«Ваш визит стал огромным вкладом в открытие новых, широких возможностей для развития нашего сотрудничества», — сказал турецкому лидеру Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана подчеркнул, что «двери Родины ваших предков всегда открыты для Вас и всех наших турецких братьев».

Стоит отметить, что жители Турции называют Узбекистан «ота юрт» — Родиной своих предков.