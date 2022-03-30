Донецк, , 09:34 — REGNUM За последние сутки в пункт МЧС ДНР прибыли из Мариуполя 635 беженцев. Об этом 30 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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В штабе рассказали, что с 8:00 29 марта до 8:00 30 марта из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района, где находится пункт оказания помощи населению, прибыли 635 человек, в том числе 134 ребёнка.

Всего в ПОПН «Безыменное» были эвакуированы 9050 человек, рассказали в штабе.