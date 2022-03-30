Омск, 30 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Бывшая начальница почты предстанет перед судом в Омской области, сообщили ИА REGNUM 30 марта в региональном следственном управлении СКР.

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Расследование уголовного дела против 37-летней жительницы Нововаршавского района завершено. Она обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»).

По данным следствия, в 2021 году женщина, являясь начальником сельского отделения почтовой связи, присвоила 60 тысяч рублей. Почтамту был причинён материальный ущерб.

В ходе следствия женщина признала вину и раскаялась. Расследование завершено, дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге возбуждено уголовное дело против начальника отделения почтовой связи.

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