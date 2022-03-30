Ташкент, 30 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Ташкенте состоялось второе заседание узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

На заседании совета с речью выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Учитывая нынешний высокий уровень отношений между нашими странами, мы договорились повысить их статус до всеобъемлющего стратегического партнерства», — сказал Мирзиёев, выступая перед участниками форума.

Отмечается, что в ходе переговоров лидеров двух стран были подробно обсуждены вопросы политического, межпарламентского, торгово-экономического взаимодействия, в том числе в области инвестиций, транспорта, текстильной промышленности, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, культурно-гуманитарных обменов.

«Будет разработана совместная «дорожная карта» для полной реализации всех достигнутых договоренностей», — говорится в сообщении.

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган находится в Узбекистане с государственным визитом.