Лос-Анджелес, США, , 09:32 — REGNUM В сеть выложили новый постер фильма «Варяг» (The Northman) режиссёра Роберта Эггерса, главную роль в котором исполнит Александр Скарсгард. Изображение было опубликовано 30 марта на портале Comicbook.

Кадр из фильма «Варяг» Скриншот с YouTube

Сюжет картины расскажет о жизни легендарного исландского принца Амледа, который стал прототипом для шекспировского Гамлета. Отметим, что кроме Скарсгарда в картине снимаются Николь Кидман, Клас Банг, Аня Тейлор-Джой, Итан Хоук, Бьорк и Уиллем Дефо — их персонажи присутствуют на плакате.

Для справки: премьера «Варяга» в США состоится 8 апреля 2022 года. Действие картины будет происходить в Исландии X века. Отметим, что в проекте также участвует исландский спортсмен и актёр Хафтор Бьёрнссон, исполнивший роль Горы (Григора Клигана) в сериале «Игра престолов».

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