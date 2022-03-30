Нашвилл, США, , 09:32 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

«Нэшвилл Предаторз» Michael Miller

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили нападающие Майкл Маккэррон, оформивший дубль, Таннер Жанно и Мэтт Дюшейн. Российский форвард Яков Тренин отдал одну результативную передачу.

В составе «Оттавы» точным броском отметился нападающий Брэди Ткачук.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 82 очка. «Оттава» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 52 очками.

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