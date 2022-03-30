Пенза, 30 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В 2021 году прокуратурой Пензенской области в сфере лесопользования выявлено более 300 нарушений законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Нарушения выявлялись в деятельности органов местного самоуправления, органов пожарного надзора, лесопользователей и лесничеств.

В целях устранения выявленных недочетов внесено 106 представлений, после рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 70 человек, 35 лиц — к административной ответственности. Прокуратура направила в суды 35 исков, принесено четыре протеста, 18 лиц предостережено о недопустимости нарушения закона, возбуждено четыре уголовных дела по фактам неправомерных рубок лесных насаждений.

Как сообщало ИА REGNUM, по числу возникших пожаров и охваченной огнем площади Пензенская область по итогам 2021 года вошла в топ-5 наиболее благополучных регионов Поволжья.

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