30 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 17:24 — REGNUM Сообщение о том, что «Россия начинает вывод определенных сил с прилегающей к Киеву территории», которое со ссылкой на CNN запостила на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ) грузинская телекомпания «Имеди», вызвало различные реакции в Грузии. Одних это сообщение обрадовало, других разочаровало, третьи выразили опасения, что «Россия что-то задумала». Менее чем за три часа пост набрал более 130 комментариев.

Специальная операция России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сколько умниц и гениев в Грузии, и все же в каком ужасном и бедственном положении мы находимся! Не Бога благодарят, что наконец закончила война, а думают, что Россия напрасно ничего выводить не будет… Россия получила то, что хотела: в НАТО не пускает, Донбасс отбирает… Людей убивать прекратили бы, а там, что хотят, пусть то и делают», — высказалась Т. Т.

«Во-первых, Киев сам ставит условия, во-вторых, если что и случится, помогут страны-гаранты. В-третьих, вернуть проданные спорные территории всегда сможет», — вступилась за Украину Т. Г.

«Ну, и где же эти страны-гаранты? Видит Бог, ничего кроме мира не желаю. Но не верю, что Россия уйдет так, чтобы не получить больше благ для себя. А что касается возвращения территорий, вон, мы Абхазию уже 27 лет возвращаем», — ответила Т. Т.

Российско-абхазская граница DILIN

«Господи, пусть все закончится», — написала Т. Ж.

«Да здравствует мир!» — воскликнул Б. М.

«Ура! Наконец-то», — поддержала М. Г.

«Сдались. Поняли», — констатировал М. Б., но не уточнил, какую из сторон он имеет в виду.

«Значит, Украине пришлось отказаться от НАТО? Сдались? Нейтралитет?» — задался вопросами Л. Б.

«По Украине не скажешь, что она сдалась», — заметил в ответ Г. П.

«То, что Россия выводит войска, хорошо, но взамен на что? Что пришлось уступить Украине?» — не отступал Л. Б.

«С позиций проигравшего выводит (Россия) войска фактически», — возразил Г. А.

«Как можете вы критиковать этот (украинский) народ? Весь мир удивили своей стойкостью, героизмом и любовью к родине! Не должны же были все погибнуть!» — возмутилась Ц. Х.

ВСУ в обороне U.S. Army Europe Images

«Это Зеленский дал напрасно убить стольких людей. Если бы он до войны сказал то, на что согласился сейчас, войны бы не было. Но поручение Америки и НАТО осталось бы невыполненным», — пояснил И. Х.

«Да, Украине пришлось отказаться от НАТО», — согласился У. У.

«Рано радоваться!» — предупредил чересчур восторженных пользователей Г. Г.

«А ты чему радуешься? Не дождешься падения Украины!» — возмутилась Т. Б.

Тема оказалась очень актуальной и продолжает пополняться новыми комментариями.