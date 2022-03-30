Нур-Султан, , 09:29 — REGNUM Проект соглашения с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19 рассмотрит минздрав Казахстана. Об этом 30 марта сообщила журналистам заместитель главы казахского ведомства — главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Будет соглашение между Казахстаном и Российской федерацией. Сейчас этот проект соглашения пришел к нам на согласование», — сказала она.

Также Есмагамбетова уточнила, что указанный проект уже согласован и остались только официальные формальности.

При этом главный санитарный врач Казахстана отметила, что она рассчитывает на то, что указанное соглашение будет подписано в течение ближайшего времени.

«Раз соглашение уже есть, и оно пришло к нам на согласование, то, учитывая заинтересованность обеих сторон, я думаю, это (подписание соглашения — ред.) будет очень быстро», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Азербайджане медики в течение 29 марта выявили 48 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 4481 теста.