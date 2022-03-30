Нью-Йорк, США, , 09:30 — REGNUM Великобритания хочет помочь Украине «всеми возможными способами» и готова стать гарантом безопасности для Украины. Об этом заявила постоянный представитель Соединённого Королевства при ООН Барбара Вудворд.

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Она напомнила, что Британия оказывает Киеву значительную военную помощь и гуманитарную поддержку. Кроме того, премьер-министр страны Борис Джонсон поддерживает постоянный контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«И мы были бы рады сыграть свою роль в этом [в том, чтобы стать гарантом], если нас об этом попросит правительство Украины», — заявила Вудворд.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 марта, Австралия и Великобритания организовали первый авиарейс с грузом гуманитарной помощи для жителей Украины. В рамках гуманитарной помощи были закуплены предметы первой необходимости, в том числе обогреватели на дизельном топливе, одеяла, гигиенические наборы, лампы на солнечных батареях, кухонные принадлежности и наборы для сооружения временного убежища.

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Уточняется, что Великобритания организовала закупку гуманитарного груза и его доставку, а Австралия покрыла большую часть затрат. Груз будет доставлен в Польшу, а затем на территорию Украины. Распределение помощи среди беженцев осуществит УВКБ ООН.

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