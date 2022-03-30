Рязанский район, Рязанская область, 30 марта 2022, 09:33 — REGNUM Проект «Генная оценка стада и эмбриональная программа» представили 29 марта на одном из крупнейших животноводческих комплексах Рязанской области в селе Секиотово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Реализация программы направлена на формирование высокодойного поголовья. Это поможет хозяйствам поднять валовый надой молока, уйти от импорта поголовья и переключиться на обновление стада за счёт внутренних резервов.
Профильному ведомству, животноводческим хозяйствам и ведущим учебным заведениям по агропрофилю предстоит наладить сотрудничество для внедрения генной программы.