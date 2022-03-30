Рязанский район, Рязанская область, , 09:33 — REGNUM Проект «Генная оценка стада и эмбриональная программа» представили 29 марта на одном из крупнейших животноводческих комплексах Рязанской области в селе Секиотово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Коровы на ферме Https://www.ryazangov.ru

Реализация программы направлена на формирование высокодойного поголовья. Это поможет хозяйствам поднять валовый надой молока, уйти от импорта поголовья и переключиться на обновление стада за счёт внутренних резервов.

«Сейчас, когда из-за санкций наши животноводы не могут рассчитывать на партнёров из Европы, Канады и США, такие проекты особенно важны. Мы готовы способствовать его реализации, субсидировать генетические исследования. Уверен, наша региональная, а также федеральная помощь сделает этот процесс быстрее. Главное, чтобы в него включилось большее количество хозяйств», — отметил губернатор Николай Любимов.

Профильному ведомству, животноводческим хозяйствам и ведущим учебным заведениям по агропрофилю предстоит наладить сотрудничество для внедрения генной программы.