Ташкент, 30 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Ташкенте состоялось второе заседание узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

На заседании совета с речью выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Так, глава государства с удовлетворением отметил динамичное развитие торговых и инвестиционных связей между Узбекистаном и Турцией.

«За последние годы объем двусторонней торговли увеличился в 2,5 раза, а количество совместных предприятий выросло в пять раз. Объем турецких инвестиций в Узбекистан увеличился в 70 раз», — отметил президент.

Мирзиёев отметил, что большой вклад в развитие дружеских связей и практического взаимодействия вносит Совет стратегического сотрудничества высшего уровня.

«Сегодняшнее заседание открыло новую страницу в истории партнерства двух стран», — подчеркнул президент Узбекистана.