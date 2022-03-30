Москва, , 09:27 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов мирных граждан в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе СК России.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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По информации СК, следователями возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»). Причиной стали обстрелы 28 и 29 марта со стороны ВСУ и других украинских формирований объектов гражданской инфраструктуры республик.

В результате украинских атак есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.