Сент-Пол, США, 30 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

В составе «Миннесоты» шайбы забросили защитник Мэтт Дамба и форварды Кирилл Капризов, Джордан Гринвей и Кевин Фиала. Российский защитник Дмитрий Куликов отдал одну результативную передачу.

В составе «Филадельфии» отличился нападающий Морган Фрост.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 86 очков. «Филадельфия» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 53 очками.

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