Пономарёвский район, Оренбургская область, 30 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В двух школах Пономарёвского района Оренбургской области выявлены нарушения в организации питания учеников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Eduurfo.ru В школьной столовой

Установлено, что при приготовлении блюд используется немаркированная мясная продукция. В одном учреждении не проводят суточные пробы приготовленных блюд, в другом отсутствуют товаросопроводительные документы на поставляемое продовольствие.

В отношении директоров школ возбудили административные дела. По итогам их рассмотрения назначены штрафы в размере 5 тыс. рублей каждому. Постановления в законную силу не вступили.

Кроме того, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время нарушения устранены.