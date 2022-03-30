Иволгинский район, Бурятия, 30 марта 2022, 09:26 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла вечером 29 марта.
Около 19:30 по местному времени 44-летняя женщина за рулём автомобиля Toyota Carina, следуя в направлении Улан-Удэ из Иволгинска, не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего машина опрокинулась.
«В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте аварии (не пристегнута ремнем безопасности)», — отметили в ведомстве.
Выяснилось также, что у погибшей не было водительских прав.
Читайте также: В Бурятии произошло тройное ДТП с участием большегруза