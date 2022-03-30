Иволгинский район, Бурятия, 30 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Иволгинском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла вечером 29 марта.

УГИБДД по Бурятии ДТП в Бурятии

Около 19:30 по местному времени 44-летняя женщина за рулём автомобиля Toyota Carina, следуя в направлении Улан-Удэ из Иволгинска, не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего машина опрокинулась.

«В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте аварии (не пристегнута ремнем безопасности)», — отметили в ведомстве.

Выяснилось также, что у погибшей не было водительских прав.

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