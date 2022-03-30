Нальчик, 30 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Кабардино-Балкария рассчитывает получить помощь федерального центра для развития туристической отрасли. Регион сформировал заявку на получение 100 млн рублей в рамках государственной программы «Развитие туризма» для софинансирования проектов по развитию туристической инфраструктуры.

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный спуск на курорте «Эльбрус». Кабардино-Балкария

«На сегодняшний день приняты заявки на софинансирование проектов на общую сумму около 100 млн рублей, потенциальные грантополучатели — предприниматели могут обратиться с информацией по имеющимся проектам в министерство курортов и туризма КБР», — цитирует ТАСС начальника управления госпрограмм и инвестиционных проектов минтуризма Мадину Налоеву.

По данным ведомства, сумма гранта может составить от трех до десяти миллионов рублей. При этом получатель гранта-предприниматель обязан потратить не менее 30% собственных средств на реализацию проекта.