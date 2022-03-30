Ташкент, , 09:24 — REGNUM По итогам второго заседания узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня состоялся брифинг для представителей средств массовой информации. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

В своем выступлении на заседании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил братские народы двух стран с праздником Навруз и наступающим священным месяцем Рамадан. Президент страны подчеркнул общность их истории и современного развития.

«Наши страны, расположенные на перекрестках Великого шелкового пути, издревле славятся как крупные соединительные узлы торговых путей между Азией, Европой и Африкой», — отметил Мирзиёев.

Президент Узбекистана подчеркнул, что «несмотря на то, что сегодня братский турецкий народ проживает за тысячи километров от Узбекистана, мы тесно связаны близостью языков и духовных ценностей».

«У нас одни исторические корни, общие надежды и устремления», — сказал Мирзиёев.