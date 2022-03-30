Ростов-на-Дону, 30 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Ураганный ветер сорвал колокол с памятника-стелы «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» на Театральной площади. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Donland.ru Восстановленный колокол

"У стелы освободителям Ростова-на-Дону на Театральной площади ветер снёс один из колоколов», — уточнил автор подтверждающего фотоснимка.

ИА REGNUM сообщало, что подобный инцидент случился в октябре 2020 года. Элемент мемориального комплекса был сорван во время урагана. Колокол был серьёзно повреждён. Восстановительные работы продолжались семь месяцев. Колокол вернули на прежнее место к 1 мая 2021 года.