Уфа, 30 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Миграционный прирост в 2021 году в Башкирии составил почти 15 тысяч человек, что является рекордом за восемь лет. Об этом 30 марта сообщил премьер министр правительства Башкирии Андрей Назаров на пленарном заседании госсобрания региона.

eugeniu Семья

Он отметил, что впервые с 2014 года миграционный прирост в регионе составил 14 879 человек.

Назаров также сообщил, что впервые с 2000 года наблюдается положительное сальдо межрегиональной миграции. Оно составило 5 855 человек.

«Это говорит о росте привлекательности нашей республики», — подчеркнул он.

Уровень рождаемости в Башкирии составляет 9,8 на 1000 человек населения, при том, что в Приволжском федеральном округе этот показатель составляет 9,1 на 1000 человек населения, а по России — 9,6.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии предложили защитить детей от идеологии чайлдфри.