Москва, 30 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Российские военные доставили новую партию гуманитарной помощи жителям Херсона, ее получили более 1 тыс. человек. Об этом 30 марта сообщили в Минобороны РФ.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

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В первую очередь российские военные помогают пенсионерам, инвалидам и женщинам с детьми. Им выдают хлеб, крупы, сахар, консервы, масло и молоко, сладости и детское питание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 20 тонн гуманитарной помощи доставили российские военнослужащие жителям Сумской и Харьковской областей Украины.

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