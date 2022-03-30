* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 30 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В районе деревень Дарайе-Касан, Косайе-Тарош, Хайрдара и Тапайе-Сиёх уезда Андараб афганской провинции Баглан продолжаются «ожесточённые бои» между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронта национального сопротивления.

Бойцы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники сообщили газете «8 Собх», что в ходе боёв был убит Саид Ёкут Шах, командир батальона талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью в 200 бойцов.

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По словам собеседника, для подавления сил Фронта сопротивления применяются вертолёты. На данный момент они уже нанесли удары по нескольким местам.

Маулави Мустафа Хашеми, директор департамента информации и культуры провинции Баглан, подтвердил факт боестолкновений и сообщил, что силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали операцию по зачистке долины Касан. Однако Хашеми ничего не говорит о смерти Саид Ёкут Шаха.

Необходимо отметить, представитель Фронта сопротивления Себгатулла Ахмади заявил, что в ходе этих столкновений были убиты 11 боевиков талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и два бойца фронта.