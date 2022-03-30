Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Более 230 км теплосети Василеостровского района Санкт-Петербурга проверят на максимальной температуре, из-за чего потребителей на время отключат от горячего водоснабжения. Об этом 30 марта предупреждает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Испытания теплосети в Петербурге. 2022 год.

Как отметили в компании, температурные испытания являются одним из обязательных диагностических мероприятий. А одно из необходимых ее условий — проведение в отопительный период. Они позволяют проверить работу компенсирующих устройств и выявить наиболее изношенные участки трубопроводов. Во время работ температура теплоносителя достигает не ниже 100 °C и не выше 110 °C.

«На это время подача горячей воды потребителям в зоне испытаний ограничивается, отопление осуществляется в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

В зону района входят более 230 км тепловых сетей. Теплоэнергетики призывают всех жителей и гостей Петербурга быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах необходимо сообщить об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного — 112) и соблюдать простые правила безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что помимо «Теплосети» с 29 марта начали проверку своих сетей на стойкость к высоким температурным нагрузкам в десяти районах города ГУП «ТЭК СПб». До 29 апреля в Петербурге и Ленобласти теплоэнергетики проведут 52 проверки сетей от районных, квартальных и групповых котельных.