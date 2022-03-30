Пермь, 30 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Перми на параде в честь Дня Победы будет представлено максимальное количество техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Gorodperm.ru Парад Победы в Перми

«В этом году мы привлекаем порядка 30 единиц различной техники. И это самое большое количество за всю историю проведения парадов в Перми. До этого в прохождении войск принимало участие максимум 24 единицы техники», — сказал руководитель Пермской дирекции по организации культурно-массовых мероприятий Андрей Хомяков.

Праздник завершится фейерверком продолжительностью 10 минут. Салют традиционно запустят с площадки спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник».

Напомним, в 2022 году парад в Перми решено проводить в традиционном формате. В 2020 году из-за неблагополучной эпидситуации мероприятие отменяли, в 2021 году — переносили на закрытую площадку бывшей военной базы военного авиационно-технического училища.