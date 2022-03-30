Ярославль, , 09:25 — REGNUM В Ярославле в Заволжском районе пьяный мужчина вечером 29 марта устроил стрельбу. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Винтовка Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказали жители в социальных сетях, хулиган вышел с оружием на детскую площадку около 4-м корпуса дома №1 на улице Алмазная.

«Мужчина после 6 вечера вышел на детскую площадку с оружием и начал стрелять. Я услышала лишь характерные звуки выстрелов. Вызвали все экстренные службы. Сейчас у нас поквартирный обход», — сообщила одна из очевидиц произошедшего в паблике «Жесть Ярославль».

Как оказалось — оружие был охолощённым.

«Обнаружили его в состоянии алкогольного опьянения. Он, придя с улицы, не вытащил снаружи ключ из замка. Росгвардия зашла, он спит пьяный. В коридоре лежит винтовка. Ещё у него нашли пистолет. Все холостое», — рассказала в следующей публикации женщина.

Утром 30 марта инцидент прокомментировала и ярославская полиция.

«Сотрудниками уголовного розыска оперативно установлен и доставлен в отдел полиции 44-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что мужчина произвел выстрелы из охолощенного оружия», — коротко сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.