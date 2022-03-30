Туньси, Китай, 30 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В условиях серьезных изменений в международной обстановке с начала года отношения между Россией и Китаем смогли выдержать эти новые испытания. Об этом 30 марта заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Mid.ru Ван И и Сергей Лавров

«С начала этого года китайско-российские отношения выдержали новые испытания серьезных изменений международной обстановки», — сказал он.

Помимо того, Ван И уточнил, что также российско-китайские отношения смогли сохранить правильное направление и устойчивую тенденцию развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы отношения с Китаем продолжали развиваться устойчиво и последовательно.