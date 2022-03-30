30 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что рассчитываться за газ рублями невозможно, о чем, как сообщает Reuters, Макрон заявил президенту России Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров.

Оксана Переможенко, , 12:31 — REGNUM Позиция Франции заключается в том, что рассчитываться за газ рублями невозможно. Об этом, как сообщает 29 марта Reuters, заявил президенту России Владимиру Путину его коллега из Франции Эммануэль Макрон. Уточняется, что об этом президент Франции сказал президенту России в ходе телефонных переговоров, которые состоялись 29 марта.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба». Многие участники обсуждения указали на то, что поставка газа покупателям возможна лишь при условии оплаты за топливо в рублях, других вариантов нет.

«Ну нужно подождать, когда газ сначала отключат», — с сарказмом отреагировал Андрей Г.

«Ничего, пусть поищут рублики!» — добавил Андрей.

«Незрелое решение… Макрон пусть ещё подумает…» — пошутил «Евроазиат».

Рубль © ИА REGNUM

«Они еще никак не могут поверить. Это бывает», — добавила Evgenia A.

«Проблемы Макрона Москву не колышут», — иронизирует 79 893.

«Так они ж не рубли заморозили. Теперь сами будут замораживаться», — смеется «Безымянный».

«Ничего, мы подождём. Утром рубли — днём газ, днём рубли — вечером газ, вечером рубли — ночью газ. Но рубли вперёд!» — написал один из участников обсуждения.

«В среду послы от стран ЕС во всех обменниках Москвы», — с юмором добавил «Мирный».

«Нет рублей — нет газа», — отметила Woman.

«За невозможность платить в рублях появляется невозможность поставлять газ», — в свою очередь не без сарказма пишет Ekaterina.

«Возможность приходит с закрытием вентиля», — отреагировал Andrey A.

«Гордость не позволяет «белым людям» с «ордой» на её условиях торговать. Ну-ну…» — прокомментировала новость Elena M.

«Ну на нет и газа нет», — добавил Alex K.

«Русофобия дорого стоит, очень дорого!» — написала Ольга.

«Там до сих пор стадия отрицания не пройдена, что ли? Какой-то медленный президент», — написала Виктория Г.

Газпром Gazprom-neft.ru

«Невозможно — не платите. Все просто, чего линию занимать?» — с юмором отреагировал Segl.

«Стадия отрицания», — комментирует ΛAΔ.

«Я знаю точно — невозможное возможно», — иронизирует Anna S., цитируя слова одной из песен российского исполнителя Димы Билана.

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Напомним, в пресс-службе Кремля сообщили, что 29 марта в ходе телефонных переговоров российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в городе Мариуполе (Донецкая Народная Республика), который в ходе спецоперации на Украине освобождается от украинских вооруженных сил, а также обсудили проблему перевода покупателей российского газа на оплату в рублях.