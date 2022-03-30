Грозный, 30 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Чечня отправила очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса, пострадавшим от военных действий на территории ДНР и ЛНР. Вынужденные найти временное пристанище в Ростовской области граждане с детьми получили детское питание, одежду, игрушки и другие необходимые вещи, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

ИА REGNUN Гуманитарная помощь

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Как отметил чеченский лидер, решение о доставке гуманитарного груза в два пункта временного размещения в Ростовской области было принято его матерью Аймани Кадыровой — президентом Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ).

«В два пункта доставлены продуктовый груз и предметы первой необходимости. Дети получили от РОФ 500 упаковок питания быстрого приготовления, три тысячи упаковок детского питания, 100 бутылок растительного масла, 100 предметов одежды, три коробки игрушек и 50 пачек порошка», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что из Чечни отправлены уже несколько сотен тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса, а также военнослужащих, которые исполняют свой воинский долг в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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