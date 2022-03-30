Москва, , 09:24 — REGNUM Весенний призыв на военную службу пройдёт в России в плановом порядке, никаких изменений, связанных с проведением спецоперации на Украине, нет. Об этом начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил в опубликованном 30 марта интервью газете «Красная звезда».

Призывники Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

По его словам, весенний призыв, стартующий 1 апреля, пройдёт в установленные законом сроки. Весной планируется призвать в ряды вооружённых сил 134,5 тыс. человек. Это несколько меньше, чем весной 2021 года.

«Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту», — подчеркнул Бурдинский.

Он добавил, что отправлять призывников в войска со сборных пунктов в регионах начнут в третьей декаде мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта министр обороны РоссииСергей Шойгу заверил, что призванных на срочную военную службу не будут направлять «ни в какие горячие точки».

Читайте также: Шойгу пообещал не направлять призывников в горячие точки