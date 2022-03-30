Кызыл, , 09:16 — REGNUM Туве из федерального бюджета выделили 128 млн рублей на ремонт и восстановление мостов и дорог, пострадавших от наводнения. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Повреждённый в результате паводка мост в Туве Телеграмм-канал главы Тувы Владислава Ховалыга

«Благодаря федеральной поддержке в этом году начнём ремонтировать самые аварийно опасные мосты, пострадавшие от паводков — через реки Чоза (Овюр) и Аянгаты (Барун-Хемчик), также мосты в Монгун-Тайге», — отметил он.

Добавим, что всего на ремонт повреждённых паводками объектов инфраструктуры в девяти регионах правительство России направило 4 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил довести средства до регионов в кратчайшие сроки.

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