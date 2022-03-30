Колумбус, США, , 09:16 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Хоккеист Владислав Гавриков Fabien Perissinotto

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков оформил дубль. Также отличился нападающий Оливер Бьёркстранд.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили форварды Брок Нельсон, Джош Бейли, Энтони Бовиллье и Зак Паризе. Российский вратарь Семён Варламов отразил 42 броска по своим воротам.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают 10-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 67 очков. «Коламбус» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 69 очками.

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