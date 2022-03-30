Париж, 30 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Елисейском дворце во Франции заявили, что гуманитарная операция в Мариуполе невозможна, передает BFM TV.

TouN Елисейский дворец

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«Условия для запуска в ближайшие дни гуманитарной операции по оказанию помощи жителям украинского города Мариуполя на данном этапе не достигнуты», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры Великобритании, США, Франции, Германии и Италии в телефонном разговоре предостерегли от любого «ослабления решимости Запада».