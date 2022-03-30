* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 30 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Боевые действия между силами Фронта национального сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начались в ночь с 28 на 29 марта и продолжались в течение дня в уезде Андараб афганской провинции Баглан. Об этом телеканалу Afghanistan International сообщили местные источники.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

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Представитель фронта подтвердил смерть одного из командиров, заявив, что также было убито восемь бойцов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Себгатулла Ахмади написал в Твиттере, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) первыми атаковали позиции фронта, и эта атака была отбита с помощью местных жителей.

Он утверждает, что «Красный отряд» (также «Кровавый отряд», элитное подразделение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ); характеризуется как наиболее боеспособное и опасное формирование «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) потерял по меньшей мере восемь человек убитыми и ещё шесть ранеными в местностях Хайр-Дара и Кашатраш уезда Андараб.

В то же время он подтвердил, что был убит Абдул Матин, один из командиров Фронта сопротивления, и ещё один боец был ранен.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали столкновения.