Воронеж, 30 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. За дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации суд оштрафовал 35-летнего жителя Лискинского района Воронежской области, сообщили 30 марта в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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Факт размещения в социальной сети изображения и информации, дискредитирующих Вооружённые силы Российской Федерации, выявили сотрудники полиции. В отношении 35-летнего мужчины был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Лискинский районный суд, рассмотрев материалы, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.