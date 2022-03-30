Благовещенск, , 09:39 — REGNUM В Амурской области самый высокий доход предлагается ортодонту и пилоту частного вертолёта. Им работодатели намерены платить 300 и 250 тыс. рублей в месяц соответственно, сообщает ИА ПортАмур на основании данных службы исследований hh.ru.

Рынок труда Permkrai.ru

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Ортодонту, чтобы устроиться по вакансии, не обязательно иметь опыт работы, но нужны документы, подтверждающие квалификацию. Пилот вертолёта должен обладать навыками бортмеханика и совершать рейсы на Robinson R66 по Зейскому и Селемджинскому районам Приамурья.

Высокая зарплата в 220 тыс. рублей предлагается заместителю начальника отдела сдачи-приемки выполненных работ и затрат. Эта работа вахтовая, требуется опыт. В списке высокооплачиваемых также должности стоматолога-хирурга, ведущего специалиста по календарно-сетевому планированию, ведущего инженера авторского надзора, главного геолога, маркшейдера, механика по ремонту спецтехники и электросварщика ручной аргонодуговой сварки. По этим вакансиям предлагают зарплату от 130 до 250 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в экономике Амурской области пока остаётся стабильной, заявила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва. Безработица на уровне прошлого года и составляет 1,2%.