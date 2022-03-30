Тирана, , 09:17 — REGNUM Всемирный банк 29 марта опубликовал отчет, согласно которому ежегодно 10% смертей в Албании является следствием загрязнения воздуха.

Загрязнение воздуха

Так, в 2019 году из-за последствий загрязнения воздуха для здравоохранения и экономики в стране скончались 2257 человек.

Ежедневно в Албании регистрируют 200 человек с острыми проблемами здоровья, вызванными загрязнением воздуха.

Экономический ущерб от загрязнения воздуха для Албании, по оценке Всемирного банка, составляет 1 миллиард долларов в год.

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