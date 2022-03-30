Москва, , 09:11 — REGNUM Видеозапись работы многофункциональных беспилотников «Орлан-10», которые выполняют задачи в ходе спецоперации Вооружённых сил России по денацификации Украины, обнародовало 30 марта Минобороны РФ.

БПЛА «Орлан-10» Mike1979 Russia

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На запечатлённых кадрах показан процесс подготовки беспилотника к работе, его запуск и кадры, снятые им в ходе разведывательных полётов.

Также отмечается, что в ходе последних дроны фиксируют позиции киевских боевиков и ведут наблюдение за перемещением военной техники, а также осуществляют контроль гуманитарных коридоров. При этом уточняется, что «Орланы» и их операторы ведут круглосуточное дежурство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевикипроизвели обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) из автоматического гранатомета (АГС).