Москва, 30 марта 2022, 09:11 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинского беспилотника «UJ-22 Airborne» расчетом ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Ракетный комплекс «Панцирь-С»
Ракетный комплекс «Панцирь-С»
Mil.ru

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"Расчет боевой машины «Панцирь-С» своевременно обнаружил беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины. Грамотные действия предотвратили удар по обороняемому объекту и уничтожили цель, выпустив одну ракету», — сообщили в Минобороны.

На видео показана работа боевой машины комплекса и стрельба из 30-мм пушек, а также демонстрируются обломки украинского беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.