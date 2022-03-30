Москва, 30 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинского беспилотника UJ-22 Airborne расчетом ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Mil.ru Ракетный комплекс «Панцирь-С»

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«Расчет боевой машины «Панцирь-С» своевременно обнаружил беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины. Грамотные действия предотвратили удар по обороняемому объекту и уничтожили цель, выпустив одну ракету», — сообщили в Минобороны.

На видео показана работа боевой машины комплекса и стрельба из 30-мм пушек, а также демонстрируются обломки украинского беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.