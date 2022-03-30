Туньси, , 09:09 — REGNUM Отношения Китая и России, несмотря на многочисленные трудности и испытания, демонстрируют твердую тенденцию развития. Об этом 30 марта на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава МИД КНР Ван И.

Сергей Лавров и Ван И Vk.com/mid

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«С начала этого года китайско-российские отношения выдержали новые испытания изменениями международной обстановки, сохранили правильное направление, продемонстрировали твердую тенденцию развития», — подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что уверенность Пекина и Москвы развивать сотрудничество в различных направлениях только укрепилась.

Напомним, переговоры глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И проходят в Туньси провинции Аньхой в Восточном Китае.

Читайте также: Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Китай с рабочим визитом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество и дружба России и Китая продолжают крепнуть. По его словам, российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень.

Ранее по теме: В КНР увидели перспективы для бизнеса в РФ после ухода западных компаний

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР начались переговоры Лаврова и Ван И