Петропавловск-Камчатский, , 09:09 — REGNUM На Камчатке ограничен проезд для транспорта по дороге к посёлку Октябрьскому. Восстановительно-ремонтные работы будут вестись до 16:00 по местному времени 1 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Разрушены краевые дороги

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Шторм размыл и разрушил земляное полотно. Закрыт для движения участок 109−129 км автомобильной дороги Начикинский с/х — Усть-Большерецк — п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево. Установлены соответствующие дорожные знаки.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим быть внимательными на дороге», — сказали в управлении автомобильных дорог Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области с улучшением погодных условий снимают ранее введенные ограничения. Движение транспорта восстанавливается.