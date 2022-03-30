Пекин, , 09:09 — REGNUM Россия, Китая и другие единомышленники движутся к многополярному и справедливому миропорядку. Об этом 30 марта заявил глава МИД России Сергей Лавров в Китае.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заявил, что сейчас мир переживает «очень серьёзный этап» в истории международных отношений.

«Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно и мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку», — заявил Лавров.

Глава российского МИД проводит встречу в Китае с министром иностранных дел и членом Госсовета КНР Ван И.