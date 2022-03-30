Лос-Анджелес, США, , 09:08 — REGNUM Дэвид Финчер объявил о завершении съёмок фильма «Убийца» (The Killer), главные роли в котором исполнят Майкл Фассбендер и Тильда Суинтон. Об этом 30 марта сообщает портал Screen Rant.

Дэвид Финчер

Режиссёр выложил в сеть фотографию, на которой запечатлена хлопушка-нумератор с названием картины, написанном на французском языке (Le Tueur). «И так всё заканчивается», — написал в публикации Финчер, поблагодарив за работу Фассбендера и Суинтон.

Для справки: в основу фильма «Убийца» легла одноимённая серия комиксов Алексиса Ноулента. В центре повествования находится профессиональный наёмный убийца, у которого развивается психологический кризис из-за чувства раскаяния за совершённые преступления.

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