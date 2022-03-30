Пермь, , 09:04 — REGNUM В Перми власти сформировали первый пакет мер помощи бизнесу в новых экономических условиях. Его обсудят с депутатами гордумы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пермь Seregei

Предлагается комплекс мер по стабилизации экономической ситуации. Они будут направлены на повышение конкурентоспособности наиболее пострадавших сфер экономики.

Так, предполагаются преференции бизнесу, работающему в сфере нестационарной торговли. Городские власти предлагают установить мораторий на применение штрафных санкций по договорам на право размещения НТО до 31 декабря 2022 года. Также предлагается увеличить возможности торговли в НТО, изменив или расширив профиль торговли.

Для рекламораспространителей предлагается установить отсрочку восполнения обеспечительных платежей по договорам в 2022 году и перенести оплату платежей на 2023 год.

Также прорабатывается комплекс мер поддержки туристической отрасли. Планируется сделать упор на продвижение пермского речного круизного туризма на федеральный уровень.

Власти рассматривают варианты отсрочки или снижения ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом, льготный размер арендной платы в отношении земельных участков, необходимых для реализации проектов в сфере муниципально-частного партнёрства. Предлагается установить пониженную ставку в размере 0,3% от кадастровой стоимости на период строительства для земельных участков, используемых под строительство объектов физической культуры и спорта.