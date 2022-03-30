Шебалинский район, Алтай, , 09:03 — REGNUM В Шебалинском районе Республики Алтай перед судом предстанет 45-летний местный житель, обвиняемый в убийстве родственника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло меньше двух месяцев назад.

Следователи на месте происшествия. Республика Алтай СУ СКР по Республике Алтай

По данным следствия, 12 февраля в одном из домов села Мариинск шестеро сельчан распивали спиртные напитки. Во время гулянки между хозяином дома и его троюродным братом из-за давней обиды возник конфликт, который перерос в драку.

«После этого обвиняемый сходил в комнату, вооружился хранящимся в доме одноствольным охотничьем ружьем и патронами к нему, зарядил оружие, после чего вернулся на кухню и произвел выстрел в область грудной клетки потерпевшего», — отметили в ведомстве.

В результате 36-летний потерпевший скончался на месте. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы с обвинительным заключением направлены прокурору.

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