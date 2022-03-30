Шебалинский район, Алтай, 30 марта 2022, 09:03 — REGNUM В Шебалинском районе Республики Алтай перед судом предстанет 45-летний местный житель, обвиняемый в убийстве родственника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло меньше двух месяцев назад.

Следователи на месте происшествия. Республика Алтай
Следователи на месте происшествия. Республика Алтай
СУ СКР по Республике Алтай

По данным следствия, 12 февраля в одном из домов села Мариинск шестеро сельчан распивали спиртные напитки. Во время гулянки между хозяином дома и его троюродным братом из-за давней обиды возник конфликт, который перерос в драку.

«После этого обвиняемый сходил в комнату, вооружился хранящимся в доме одноствольным охотничьем ружьем и патронами к нему, зарядил оружие, после чего вернулся на кухню и произвел выстрел в область грудной клетки потерпевшего», — отметили в ведомстве.

В результате 36-летний потерпевший скончался на месте. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы с обвинительным заключением направлены прокурору.

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