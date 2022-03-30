Кемерово, 30 марта 2022, 10:12 — REGNUM В Кемеровской области обнаружено место незаконной рубки леса. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
«На выделе было спилено 22 дерева — 15 елей и 7 пихт, — уточнили в ведомстве. — Ущерб лесному фонду составила около 1,4 млн рублей».
Подозреваемые установлены и задержаны. Спиленные деревья предназначались для последующей продажи. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
Отмечается, что незаконная рубка была выявлена в ходе рейда сотрудников отделения экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с представителями департамента лесного комплекса региона.