Кемерово, 30 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области обнаружено место незаконной рубки леса. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Вырубка деревьев

«На выделе было спилено 22 дерева — 15 елей и 7 пихт, — уточнили в ведомстве. — Ущерб лесному фонду составила около 1,4 млн рублей».

Подозреваемые установлены и задержаны. Спиленные деревья предназначались для последующей продажи. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Отмечается, что незаконная рубка была выявлена в ходе рейда сотрудников отделения экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с представителями департамента лесного комплекса региона.